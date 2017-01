İzmir'de Adliye Önünde Bomba Yüklü Araçla Saldırı: Biri Polis, 2 Şehit

İzmir'de PKK'lı teröristler saat 16.10 sularında bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi önüne geldiler. Trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermeyip durdurduğu araçtaki teröristler inip kaçmaya başladı, ardından bomba yüklü aracı patlattı. Çatışmada mermisi bitene kadar çatışan polis memuru Fethi Sekin ve bir adliye çalışanı şehit oldu, 2 terörist öldürüldü.

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi. Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK'lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi.

İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNE GELDİLER

Bugün saat 16.10'da, Bayraklı İlçesi İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle, LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi.

ARACIN LPG TANKI DA HAVAYA UÇTU

Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi, Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere İzmir'in büyük bölümünde duyulurken, parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.

Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak şehit oldu. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan ve bomba yüklü olduğundan şüphelenilen bir araç da polis tarafından kontrollü patlatıldı.

ADLİYEDE GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma devam ederken Adliye binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Güvenlik güçleri çevrede kuş uçurtmazken, bazı görgü tanıkları teröristlerin 3 kişi olduğunu, birinin Çiğli yönüne kaçtığını söyledi. Polis bu bölge başta olmak üzere İzmir'in dört bir yanında yoğun kontrol başlattı.

SALDIRININ ARDINDAN BİR DE SİBER SALDIRI

İzmir Adliyesi önündeki bombalı saldırının ardından bir de siber saldırıda bulunulduğu belirtildi. Bu nedenle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bilgi işlem personelini, bilgisayar sistemindeki dosyaları yedeklemek için adliyeye çağırdı.

VALİ SALDIRIYLA İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız çıkan çatışma sonucunda bir polis memuru ile bir adliye çalışanının şehit olduğunu belirten Ayyıldız, "Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombası bulundu. Bu hadise içimizi acıtmakla beraber saldırının bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar emniyet güçlerimiz sayesinde oldu. Bu hadise içimizi yaktı. Biraz önce bir araç daha tespit edildi. O da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda tüm milletimize başsağlığı dilerim. İnşallah bu tür hadiseler tekrar yaşanmaz" dedi.

TEYAKKUZ HALİNDEYDİK

İlk bulgulara göre saldırının terör örgütü PKK'yı gösterdiğini kaydeden Ayyıldız, "Örgüt bazında kim olabilir değerlendiriyoruz. Elde olan verilen terör örgütü PKK'yı gösteriyoruz. Eylem biçimine ve kimlik tespitine bakıldığından böyle değerlendirdik. Buradaki tedbirler sayın başsavcımız ve komutanlarımız ile güvenlik değerlendirmeleri yapmıştık. Tedbirli ve teyakkuz halindeydik. Bu değerlendirme sonucu arkadaşımız araca müdahale etmesi sonucu bu hadise yaşandı. Bu hadiseyi önleyen kardeşimizin şehit oldu. Polisimiz onları durdurmak istedi. Teröristler kaçarken çatışma çıkıyor ve polisimiz karşılık veriyor. Sonrasında araç patlatılıyor. Tüm istihbaratlar değerlendiriliyor. Başka yerde eylem ihtimaline karşın teyakkuzdayız. 3 polisimiz yaralı. Yaralı sayımız 6-7 civarında. Tedavi olan polislerimiz tedavi altında. Allah emniyet mensuplarımızdan razı olsun" dedi.

Öte yandan, 3. teröristin kaçtığı iddiası nedeniyle vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları ile teröristi arama çalışmalarına katıldı.

DİKKAT ÇEKİP ADLİYEYE Mİ SALDIRACAKLARDI?

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı. Teröristlerin bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

SİYAH MONTLU, BEYAZ BERELİ BİR ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA VAR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Adliye çevresi güvenlik çemberine alınmış durumda.

NTV'den Merih Ak canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık beş on dakika önce meydana geldi. Adliyenin C kapısı, bu C kapısı personel ve vatandaşların girdiği kapı. Adliyenin o kısmında kafeler var. O bölgede ciddi bir hasar olduğunu biliyoruz. O araçların olduğu bölgeye, oraya genelde savcıların araçları park ediyor. Hemen yan tarafında PTT'nin bir deposu var, kargoların toplandığı bir bölge var."

GÖRGÜ TANIĞI: POLİS CANLI BOMBAYA ATEŞ ETTİ

Bir görgü tanığı "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti" dedi.

