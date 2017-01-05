İzmir'de Adliye Önünde Bomba Yüklü Araçla Saldırı: Biri Polis, 2 Şehit

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen patlamanın, gelen ilk bilgilere göre bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. DHA muhabiri uzan namlulu silahlı bir teröristin cesedinin olduğu bilgisini paylaştı. Bölgede iki terörist olduğu, birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü iddia edildi. İlerleyen dakikalarda ise 2. terörist de öldürüldü. 1 terörist ise aranıyor.

POLİS ARACI ARAMAK İSTEDİ, ÇATIŞMA ÇIKTI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada "Polis aracı durdurup aramak istedi, çatışma çıktı. Maalesef, bir polisimiz ve bir müşabirimiz şehit oldu. Teröristler ölü ele geçirildi. Yanlarında 8 el bombası, tüfek, 8 roketatar, 2 kaleşnikof bulundu." dedi.

BİRİ POLİS İKİ ŞEHİT, 7 KİŞİ DE YARALI

İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla, 1 mübaşirin şehit olduğu bildirildi. Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişi de yaralandı.

VALİ PKK'YI İŞARET ETTİ

Vali Ayyıldız, olayın faili olarak PKK'yı işaret etti. Ayyıldız "Elde olan veriler PKK olarak değerlendirilmekte" ifadelerini kullandı. Vali, "Bir araç daha tespit edildi, kontrollü bir şekilde patlatıldı" bilgisini verdi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ SALDIRI ANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

CNN Türk'e bağlanan DHA muhabiri Taylan Yıldırım da uzan namlulu silahlı bir teröristin cesedinin olduğu bilgisini paylaştı. Bu teröristin saldırı anında öldüğü öğrenildi. Bu bilginin ardından 2 teröristle çatışmanın sürdüğü bilgisi geldi.



2. TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

İlerleyen dakikalarda ise polisle çatışmaya giren 2. terörist de öldürüldü. Öldürülen teröristin fotoğrafı sosyal medyada da paylaşıldı.



TRAFİK AKIŞI KESİLDİ, POLİS 1 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ADLİYE ÇALIŞANLARI BIRAKILMIYOR

Öte yandan adliye çalışanları güvenlik tedbirleri nedeniyle dışarı bırakılmıyor. Çalışanlar adliye içindeki güvenli bölgelere götürüldü.

Olay yerinden ilk kareler:





