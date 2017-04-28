İzmir'de 88 Şişe Kaçak, 250 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir ilçesinde bir adreste yapılan aramada, 88 şişe gümrük kaçağı içki ve 250 litre sahte içki ele geçirildi.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde yürütülen kaçak ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gaziemir ilçesinde bulunan bir adreste sahte içki imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adreste yapılan aramada, 88 şişe gümrük kaçağı içki ve 250 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.G. (42) isimli şüpheli yakalandı. S.G., alınan ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ele geçirilen sahte içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 25 bin 500 TL, engel olunan kamu zararının ise yaklaşık 21 bin TL olduğu öğrenildi. - İZMİR