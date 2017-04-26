İzmir'de 76 Kişi Gözaltında

ANKARA merkezli olarak 81 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında İzmir'de 76 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı başta olmak üzere mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda sabah saatlerinden itibaren eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, İzmir'de şu ana kadar 76 kişi gözaltına alındı. - İzmir