İzmir'de 6 Yaşındaki Çocuğun Rastgele Açılan Ateş Sonucu Ölmesi

İzmir'de 6 yaşındaki Umut Ceylan'ın parkta oynadığı sırada rastgele ateş açılması sonucu vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ölmesine ilişkin açılan davanın yeniden görülmesine devam edildi.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Can Kayı ile avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan hazır bulundu.



Heyet değişikliği nedeni ile eski zabıtların okunduğu duruşmada talep edilen sanık Can Kayı'nın o dönemde kullandığı cep telefonu hattının, olay ve sonrasındaki günde tüm görüşme ve mesajlaşma detaylarının ve sinyal noktaları ile baz istasyonu bilgilerinin Bilgi Teknolojileri Kurumundan (BTK) CD içerisinde gönderilmiş olduğu kaydedildi.



Mahkeme heyeti BTK'dan gelen kayıtların değerlendirilmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılmadığını belirterek, bilirkişi raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrasında basın açıklaması yapan tutuksuz sanık Can Kayı, suçsuz olduğunu savunarak, cinayette kullanıldığı iddia edilen silahı olaydan bir ay sonra aldığını ileri sürdü.



Olayın geçmişi



Karabağlar ilçesinde, 27 Ağustos 2012'de rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan balistik incelemede, çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan ve "uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık" gibi suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'nın üzerinde ele geçirilen silahtan çıktığı belirlenmişti.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 11 Haziran 2014'teki duruşmada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, suç, TCK 21/2 maddesinde belirtilen "olası kast"a girdiği için cezanın müebbet hapse çevrilmesine oy çokluğuyla karar verilmişti.



Yerel mahkemenin kararı sanık tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesince 2016'nın Aralık ayında bozulmuş ve sanık Can Kayı tahliye edilmişti.



Sanık Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını bozmasının ardından 6 Şubat'ta tekrar yargılanmaya başlamıştı.