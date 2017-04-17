İzmir'de "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Yapılacak

İzmir'de "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapılacağı bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale Savaşlarında kahramanlıkları ile destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anmak için 25 Nisan Salı günü "57. Alay Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirileceği belirtildi.



Saat 05.30'te Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisi'nde Çanakkale konulu vaazdan sonra kılınacak sabah namazanın ardından yarma çorbası ikramının gerçekleştirileceği kaydedildi.



Katılımcıların daha sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyüş yaptıktan sonra meydanda Kuran-ı Kerim tilaveti yapılacağı bildirildi.



Yürüyüşe katılmak isteyenlerin İzmir Atatürk, Bayındır, Bornova, Buca, Ödemiş ve Tire gençlik merkezlerine başvuru yapabileceği belirtildi.