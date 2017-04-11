İzmir'de 43 Yaşındaki Adamı Bıçaklayıp Öldürdüler

İzmir'in Buca ilçesinde, bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki dere kenarında bıçakla yaralanmış birini gören vatandaşlar, hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Erol Çinoğlu (43) isimli şahsı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası Çinoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Dereye tuvaletini yaptığı için tartıştılar iddiası



Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak, F.A. (19), H.İ. (19), M.Y. (19), E.K. (19), A.İ. (20), F.S. (17) ve M.H. (17) olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şüphelilerden F.A.'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, "dereye tuvaletini yaptığı için tartıştıklarını" iddia ettiği belirtildi. - İZMİR