İzmir'de 3 Deaş Üyesi Tutuklandı

İzmir'de eylem hazırlığı yaptıkları ve DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 19 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik eylem hazırlandığında oldukları belirlenen DAEŞ temaslı 19 şüpheliyi gözaltına almıştı. 19 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, diğer 10'u savcılık tarafından, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi cezaevine gönderildi. 11 Nisan'da yapılan operasyonda ayrıca, DEAŞ'e ait çok sayıda örgütsel doküman ve hücum yeleği ile dijital malzemeler ele geçirilmişti. - İZMİR