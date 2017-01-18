İzmir'de 28 Bin 400 Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı

İzmir'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda 28 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bornova ilçesinde bir işyeri ile kamyonete operasyon düzenledi.



Yapılan kontrollerde 28 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.



Ekipler, şüpheli, M.K.(31), N.S.(50), S.E(41) ve M.Y'yi(28) gözaltına aldı.



Şüpheli 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.