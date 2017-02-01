İzmir'de 270 Sanıklı Fetö Davasına Devam Ediliyor

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nde bugün de devam edildi. Duruşma öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devleti temsilen Maliye Bakanlığı adına 3 avukat müdahillik talebinde bulundu.
FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda 1300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndeki duruşma salonunda üçüncü günde devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşma öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devleti temsilen Maliye Bakanlığı adına İzmir Barosu avukatlarından Ali Aksakal, Serdar Gaçar ve Servet Türkmen, müdahillik talebinde bulundu. Bu gelişme üzerine Mahkeme Başkanı Oktay Tabur, kurallar gereği duruşma savcısı ve sanıkların görüşlerini sordu. Onlar da takdiri mahkemeye bıraktı. Bu konuda mahkeme henüz karar vermezken, duruşmada ifade işlemlerine SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle başlanamayıp, sorunun giderilmesi için ara verildi.
İZMİR 'LOJİSTİK ÜS' OLARAK KULLANILDI
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede bir numaralı sanık olarak, FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer aldı. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesinde NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.
- İzmir
İzmir'de 270 Sanıklı Fetö Davasına Devam Ediliyor
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nde bugün de devam edildi.
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'nde bugün de devam edildi. Duruşma öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devleti temsilen Maliye Bakanlığı adına 3 avukat müdahillik talebinde bulundu.