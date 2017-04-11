Izmir'de 27 Polis Bylock'tan Tutuklandı

İzmir'de, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 polisten 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 3 Nisan'da yaptığı operasyonla FETÖ ile bağlantılı olan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla açığa alınan ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 polise operasyon yaptı. Polis ekipleri Karşıyaka, Buca, Ödemiş, Dikili, Gaziemir, Tire, Torbalı, ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamanın ardından 2 şüpheli savcılık talimatı ile serbest kalırken, 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 28 polis tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 27 kişi tutuklandı. Şüpheli polislerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürüldü.



(Atakan Şen/İHA)