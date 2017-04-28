İzmir'de 24 Ton Kaçak Midyeye El Konuldu

İSTANBUL'dan İzmir yönüne giden iki araçta, ihbar üzerine İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, kaçak olarak avlandığı anlaşılan bin 400 çuval içinde 24 ton kara midyesi ele geçirildi.



İzmir Kadifekale'ye nakledilmek üzere İstanbul'dan yola çıkarıldığı tespit edilen 24 ton midye için araçta bulunanlara İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'yasak su ürünleri nakletmekten' idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kaçak ürünlerin hem avlanma sezonu dışında hem de kontrolsüz alanlardan çıkarıldığını belirtti.



Canlı olduğu tespit edilen midyeler, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından İzmir iç körfezdeki yaşam alanlarına döküldü.



- İzmir