İzmir'de 23 Nisan Coşkusu Her Yeri Sardı
İzmir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hemen hemen her ilçede programlar düzenlenirken, coşku her yerde tavan yaptı.
İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hemen hemen her ilçede programlar düzenlenirken, coşku her yerde tavan yaptı.
Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Çocuk Şenliği' şölenle başladı. Makedonya'nın Radoviş şehrinden gelen misafir çocuklar ile birlikte Aliağalı çocukların 23 Nisan coşkusuna binlerce yetişkin de ortak oldu. Yöresel kıyafetleriyle Enka Salonu önünde toplanan çocuklar, İstiklal Caddesi güzergahı üzerinden Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına kadar kortej halinde yürüdü. Aliağa Belediye Bandosunun marşları eşliğinde yapılan ve renkli görüntülere sahne olan korteje vatandaşların yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ailesiyle birlikte katıldı. Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların yanı sıra çevredeki esnaflarda bu coşkuya, alkış tutarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu.
Başkan Acar: "Bilinçle çocuklarımızı yetiştirmeye mecburuz"
Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanına gelmesi ile birlikte coşku ikiye katlandı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanındaki program Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın açılış konuşması ile başladı. Katılımcılara hitap eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm çocukların özel ve sonsuz bir değere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi ve benzeri olmayan, çocuklara armağan ettiği bu güzel ve anlamlı bayramda, ulusal egemenliğimizi de taçlandırarak bizlere ve yarınlarımıza ışık tutmuştur. Çocuklarımızı önce anlamak onları büyüyen ve gelişen dünyaya hazırlamak onları en doğru bilgilerle ve yöntemlerle yoğurmak, donatmak, kendi geleceğimiz, hatta dünyanın geleceğini imar etmek demektir. Bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmeye mecburuz. Daha güzel bir dünyada yaşamak ve onları daha güzel bir dünyada yaşatmak için çok çalışmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yarınlarımız huzurlu ve mutlu olsun."
Şenliğe gösterileriyle renk katan çocuklar burada kurulan özel platformda yöresel oyunlarını sergiledi. Rengarenk folklorik kıyafetleriyle yöresel danslarını sergileyen çocuklar, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Aliağa Özel Toprak Anaokulu ve RGYM Cimnastik Okulu öğrencilerinin sahne almasıyla başlayan kutlamalar, misafir ülke Makedonya'nın folklorik gösteriyle devam etti. Programın devamında ise ASEV'in salsa, tango, halk oyunları ve Rock'n Roll gösterileriyle yer aldı.
Şenliğin açılış programına; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Mehmed Ali Özkurt, Gökhan Karataş, Radoviş Belediyesi Kafile Başkanı Selman Yusuf, Aliağa Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gaziemir'de gala gecesi
24 farklı ülkeden 7 binin üzerinde konuk çocuğu ağırlayan Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin 20 yıllık serüveninin belgeseli çekildi. Ödüllü Gazeteci Günel Çantak'ın yazıp, yönetmenliğini yaptığı 'Barış Elçileri' isimli 45 dakikalık belgesel filmin galasının, bu yılki şenliğin açılış kokteyli ile birlikte yapılacağı ifade edildi. İlk belgeseli "Duvar" ile 2010 Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülünü alan Çantak ve ekibi, belgesel film için 6 şehirde 32 söyleşi ve 82 kişiyle çekim yaptı.
23 Nisan coşkusu Karşıyaka'yı sardı
Karşıyaka Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 25'inci kez düzenlediği Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği büyük coşku oluşturdu. 9 ülkeden 230 yabancı çocuk ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu'nun konuk olduğu şenliğin ikinci gününde, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı ve Mavibahçe AVM'de gösteriler sunuldu. Dünya barışını kente taşıyan çocuklar, performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği kapsamında geleneksel hale gelen 'Balkan Gecesi' de büyük coşkuya sahne oldu. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 2.5 saat sürdü. Yöresel kıyafetleriyle oyunlarını sergileyen çocuklar, konuklara muhteşem bir gece yaşattı. Konuk çocuklar, organizasyonun üçüncü gününde de Karşıyaka'daki müzeleri ziyaret etti, İzmir turu yaptı.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, kutlamalarla ilgili, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu yıl çeyrek asra ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutluyoruz" dedi.
Bornova Beckerspor'dan özel çocuklara 23 nisan eğlencesi
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligini lider tamamlayarak, Süper Lig yolunda playoff maçlarına hazırlanan Bornova Beckerspor, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar zihinsel engelli çocuklar, kanser tedavisi gören çocuklar, ihtiyaç sahibi çocuk ve yaşlılar ile down sendromlu çocuklara yönelik başarılı projelere imza atan Beckerspor, Bornova Özel Eğitim Kurumlarında eğitim gören çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı. Becker Spor Kulübü Sosyal Projeler Koordinatörü Burcu Kebir'in öncülük ettiği organizasyona aileleriyle birlikte katılan çocuklar, animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Türkiye'nin ulusal değerlerine sıkı sıkıya sarılması gereken bir dönemden geçtiğini vurgulayan Burcu Kebir, "Ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz günü çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ümüzü ve cumhuriyetimizin önemini çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. Bugün Bornova Özel Eğitim Kurumlarındaki özel çocuklarımızla bu bayram coşkusunu yaşadık ve onlara Atatürk'ün ülkemiz için ne anlam ifade ettiğini anlattık. Onları kendi çocuklarımızdan ayırt etmiyoruz. Gelir seviyesi, sosyal statüsü ne olursa olsun tüm ailelerin bu bayramın önemini çocuklarına anlatmaları ve kutlamaları gerektiğine inanıyoruz. Atatürk'ün deyişi ile 'Kimsesizlerin kimsesi' olan Cumhuriyetimiz, bugünün çocuklarının bilinçlenmesi ile güvenli yarınlarına ulaşacak" dedi.
Türk bayrakları ile Onuncu Yıl Marşı'nı büyük bir coşkuyla söyleyen çocuklar, 23 Nisan'a özel hazırlatılan pastayı Burcu Kebir ile birlikte kesti. - İZMİR