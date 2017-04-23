Izmir'de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'de de coşkuyla kutlandı. 27 ortaokuldan bin 156 öğrencinin görev aldığı gösteriler, duygu dolu anlar yaşattı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamaya; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı kutlamalarda, meydanın çevresinde bulunan binalara Türk bayraklarının asıldığı görüldü. Kutlamalar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, meydanda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı.



27 Ortaokuldan Final Gösterisi



Kutlamalarda, Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp 23 Nisan adlı şiiri okurken, Karabağlar Murat Urcan İlkokulu öğrencisi Yağız Yağmur ise Hoşgeldin 23 Nisan adlı şiiri okudu. Şiirlerin ardından öğrenciler, Ege yöresine ait müzikler eşliğinde oluşturulan kareografilerle Efedir Gelen Efe isimli gösteriyi sundu. Bu gösteride, 10 ortaokuldan 96 erkek, 384 kız olmak üzere 480 karma öğrenci görev aldı. Egemenlik İlkemizdir temalı çağdaş hareketlerden oluşan gösteride de öğrenciler çeşitli aksesuar ve aletler kullanarak gösteri sergiledi. Burada da 8 ortaokuldan 192 erkek, 192 kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci görev aldı. Gençlik Hep Birlikte El Ele adlı gösteride, 8 ortaokuldan 192 kız öğrenci görev aldı. Finalde ise Ay Yıldızlı Bayrağın Neferleriyiz adlı gösteri düzenlendi. Burada, 23 Nisan ve Gelin Çocuklar Dünyaya Mesaj Verelim şarkıları eşliğinde 27 ortaokuldan bin 156 karma öğrenci görev aldı.



"BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ, YURDUN DÖRT BİR YANINI AYDINLATTI"



Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla, kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. 23 Nisan, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir ana tanıklık etmiş, asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştı. Bağımsızlığımızı tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretine azmine, kararlılığına, birlik ve beraberliğine borçluyuz" dedi.



"23 NİSAN AYDINLIK VE BÜYÜK BİR KAPI"



23 Nisan'ın; sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilme, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olduğunu vurgulayan Yahşi, "23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız" diye konuştu.



ÇOCUKLARA SESLENDİ



Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Yahşi, çocuklara şöyle seslendi: "Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu donanım; sizi, ailenizi, milletimizi, ülkemizi ve insanlığı yüceltecektir. Yeter ki birikimli olmak için çalışın; başarmak için samimi ve gayretli olun."



Kendilerine armağan edilen bayramı coşku içinde kutlayan çocuklar ise, dünya çocuklarının bayramını kutlarken, tüm çocukların mutlu olması dileğinde bulundu.



(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)