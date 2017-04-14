İzmir'de 200 Mülteci Yakalandı

İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 200 mülteci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afgan, Suriye ve Irak uyruklu 200 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu mülteci grubu, işlemleri yapılmak üzere limana götürüldü. - İZMİR