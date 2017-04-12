İzmir'de 2 Yelken Yarışı Düzenlenecek

Arkas Holding tarafından İzmir'de ağustos ve eylül aylarında yapılması planlanan iki yelken yarışında verilecek kupaların tasarımları için üniversite öğrencilerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.



Arkas Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de iki ayrı yelken yarışının düzenleneceği, bunlardan ilkinin 24-27 Ağustos'ta Çeşme Yarımadası ve Sakız Adası'nı kapsayan uluslararası "Arkas Aegean Link" yarışı olacağı belirtildi.



Ege Denizi'nde dostluk rüzgarları estirmesi beklenen yarışın ardından 23-24 Eylül'de İzmir Körfezi'ndeki mücadelenin de körfeze hareketlilik getireceği bildirildi.



Bu yarışların kazananlarına verilecek kupalar için düzenlenen çalıştaya İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 60 öğrencinin katıldığı kaydedildi.



Toplam 5 adet çalışmanın ödüle değer bulunduğu çalıştayda, Dokuz Eylül Üniversitesinden Bektaş Şahin, Merve Karagöz, Yeliz Aydın ve Yiğit İldeş'e, İzmir Ekonomi Üniversitesinden de Bensu Ece Tuğyan-Tuğan Can Türeli'ne başarı ödüllerinin verildiği duyuruldu.