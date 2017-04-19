İzmir'de 2. Öğrenci Temsilcileri Buluşması

İzmir'de 30 ilçenin katıldığı 2. öğrenci temsilcileri buluşması gerçekleşti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2'ncisi Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen buluşmaya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile 30 ilçenin öğrenci temsilcisi katıldı. Toplantıda öğrenci temsilcileri kendilerini tanıtarak, okullarında ve okul çevresinde yaşanan sorunları dile getirdi. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, öğrencileri tek tek dinledi, ilçe emniyet müdürlerini telefonla arayarak sorunlara çözüm üretilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.



Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrencilerin güvenliğiyle ilgili çok hassas olduklarını ifade etti. Okullarda her türlü önlemi almaya çalıştıklarını belirten Yahşi, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimizin kötü alışkanlıklara bulaşmasını istemiyoruz. Herhangi bir terör örgütünün ağına düşmesini istemiyoruz. Sizlerin zeki olduğunuzu biliyoruz. Öğrenci gözüyle bakmak çok önemli. Bu sebeple sizlerin sorunlarınızı dile getirmeniz bizim için çok önemli. Devletin en üst sevideki görevlileri sizleri önemsiyor. Sizlere güveniyor. Anne ve babalarınız sizler için endişe duyuyor olabilir. Burada aldığınız değerli bilgileri okullarınızda arkadaşlarınızla ve ailelerinizle de paylaşın."



İl Emniyet Müdürü Aşkın da öğrencilere okullar ve çevresindeki önlemler hakkında bilgiler verdi. İzmir'de yaşayan vatandaşların güvenliği için 12 bin 500 polis memuru ile gece gündüz çalıştıklarını aktaran Aşkın, en çok uyuşturucu konusunda hassas olduğunu vurguladı. Göreve geldiği günden itibaren sokakta çalışan polis sayısında artış olduğuna işaret eden Aşkın, şunları söyledi:



"İzmir halkının güvenliği için 155 polis hattı artık 4 saniyede açılıyor. Okul çevresinde istenmeyen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, hem resmi hem de sivil görevlilerimiz var. İyi bir yolda olduğumuzu biliyoruz ancak sizlerin de desteğinizle daha iyi olacak. Bakın, 15 Temmuz'da alçaklar geldi kahramanlarımızı şehit etti. Türk milleti devletine ve demokrasisine sahip çıktı. Terör örgütlerinin her türlüsü kötü. Bunlardan uzak duralım. Biz ülkemizde demokrasimize sahip çıkalım."



"10 yıl uyumam"



Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok çeşitli yöntemler uyguladıklarına dikkati çeken Aşkın, Türkiye'nin en büyük operasyonlarından birinin yaklaşık 2 hafta önce İzmir'de gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Okul çevresinde uyuşturucu satışına yönelik operasyonlar düzenlendiğini anlatan Aşkın, "Çok büyük önlemler alıyoruz. Sadece bizim önlemlerimiz yeterli değil. Önce eğitim gerekli. Tabii ki aile de çok önemli. Yani öğretmenler, aileler ve sizlere de görevler düşüyor. Sizlerin de desteğinizle çok yol alacağımızı düşünüyorum. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadele için bana '10 yıl uyumayacaksın' deseler inanın ben bu sorunu çözmek için uyumam." görüşünü kaydetti.



Toplantıya, Çocuk Şube Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yiğit ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yazar da katıldı.