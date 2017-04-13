İzmir'de 16 PKK'lı Tutuklandı

İzmir'de, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, gözaltına alınanlardan 16'sı tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda toplamda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, daha sonrada emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. 5 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. - İZMİR