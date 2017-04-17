İzmir'de 10'dan Fazla Kişi Gözaltında!

İzmir Bornova'da dün gerçekleşen referandum yolsuzluklarının ardından bugün bir eylem çağrısı yapıldı. Çağrıya katılan vatandaşlar polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.Referandum sonuçlarına tepkiler dün gecenin ardından bugün de devam ediyor. İzmir Bornova'da sokaklara çıkan yurttaşlara polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.