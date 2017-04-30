Izmir'de 1 Mayıs Öncesi Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir'de yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan, DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

Izmir'de 1 Mayıs Öncesi Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir'de yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramında eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan, DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezinde yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmaya amaçlayan, DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi.

(İHA)

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