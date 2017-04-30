İzmir'de 1 Mayıs Öncesi Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 2'si Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bu sabah terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 2'si Suriye uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir