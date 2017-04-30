1 Mayıs'ı Kana Bulamaya Hazırlanan DEAŞ'lı Teröristler Yakalandı

İzmir'de bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda 1 Mayıs İşçi Ve Emekçi Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan 6 kişi gözaltına alındı.

1 MAYIS'TA EYLEM YAPACAKLARDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bu sabah terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

6 TERÖRİST YAKALANDI

Adreslere yapılan baskınlarda 2'si Suriye uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.