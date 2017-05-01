İzmir'de 1 Mayıs Mitingi Öncesi Terör Operasyonu

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yapılacak mitingde eylem hazırlığında olan bölücü terör örgütü PKK ve MLKP üyesi 6 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sabah saatlerinde terör örgütü PKK ve MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak mitingde kaos ortamı yaratmak için eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir