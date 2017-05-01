İzmir'de 1 Mayıs Coşkusu
İzmir'de 1 Mayıs coşkusuİZMİR - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanında düzenlendi.
İzmir'de 1 Mayıs coşkusu
İZMİR - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanında düzenlendi. Gündoğdu Meydanını dolduran coşkulu kalabalık, Türk rock müziğinin sevilen grubu Moğollar'ın sahneye çıkmasıyla 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanında düzenlenen etkinliğe binlerce işçi ellerinde, taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları da alanda yer aldı. 1 Mayıs kutlamasında tertip komitesi adına konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçilerin taleplerini dile getirdi.
Gündoğdu Meydanını dolduran coşkulu kalabalık, Türk rock müziğinin sevilen grubu Moğollar'ın sahneye çıkmasıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bayram havasında geçirdi.
Kutlamaların yapıldığı Gündoğdu Meydanına girişler, oluşturulan 3 güvenlik noktasından yapılırken alanda 3 bin 500'ün üzerinde polis görev yapıyor.