İzmir'de 1 Mayıs Coşkusu
İZMİR (İHA) – İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı’nda düzenlendi.
İZMİR (İHA) – İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalık, Türk rock müziğinin sevilen grubu Moğollar'ın sahneye çıkmasıyla 1 Mayıs'ı bayram havasında geçirdi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce işçi ellerinde taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları da alanda yer aldı. 1 Mayıs kutlamasında tertip komitesi adına konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, işçilerin taleplerini dile getirdi.
Gündoğdu Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalık, Türk rock müziğinin sevilen grubu Moğollar'ın sahneye çıkmasıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bayram havasında geçirdi. Kutlamaların yapıldığı Gündoğdu Meydanı'na girişler, oluşturulan 3 güvenlik noktasından yapılırken, alanda 3 bin 500'ün üzerinde polis görev yapıyor. - İZMİR