İzmir Cup" Turnuvası Başladı

Altınordu Kulübünün İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlediği uluslararası "İzmir Cup" turnuvasının açılış töreni yapıldı.



Kulübün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlayan turnuvanın açılış törenine Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgeler Sorumlusu Rasim Kara ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink katıldı.



Dördüncü kez düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İzmir Cup"ı dünyanın en büyük futbol turnuvalarından biri haline getirmek istediklerini söyledi.



Özkan, turnuvaya katılan futbolculara hem Türkçe hem de İngilizce kulübün sloganı olan "İyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcu" sözlerini tekrar ettirdi.



Konuşmaların ardından karşılaşmalar, tesislerdeki 8 sahada oynanmaya başladı.



Türkiye dahil 12 ülkeden 48 takımın katıldığı turnuva, 15 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Organizasyonda toplam 354 müsabaka yapılacak.