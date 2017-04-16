'İzmir Cup Artık Marka Oldu"

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 12 ülkeden 17'si yabancı toplam 48 takımın katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenledikleri U12 İzmir Cup'ın artık bir marka haline geldiğini söyledi.



Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde üç gün süren ve Bursaspor'un şampiyonluğuyla sonuçlanan uluslararası turnuvada Türk çocuklarının Avrupalı yaşıtlarıyla futbol oynama fırsatı yakaladığını belirten Başkan Özkan, "Çocuklarımıza bu fırsatı vermediğimiz sürece onlarla mücadele edebilecek düzeye asla ulaşamazlar. Önümüzdeki yıl daha büyük bir organizasyonla bu markayı bir adım daha ileriye taşıyacağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Futbol Federasyonu, Beko ve Gazi Hastanesi gibi turnuvaya destek olan kurumlara teşekkür eden Özkan, "Açılışa katılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile üç gün sahalardan ayrılmayan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink'e de teşekkür ederim. Böyle anlarda yalnız yürümediğimizi daha iyi görüyoruz" diye konuştu.



İzmir Cup'ta 3 günde oynanan 353 maçta 622 gol atıldı. Sparta Prag, Slavia Prag ve Krasnodar gibi ekiplerin de katıldığı organizasyonda ilk dört sırayı Bursapor, Konyaspor, Altay ve Bucaspor'un alması Türk ekipleri için gurur kaynağı oldu.



- İzmir