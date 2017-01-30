İzmir Cup'a Yakıştı

ALTINORDU'nun düzenlediği ve Türkiye genelinden 48 amatör takımın katıldığı U12 İzmir Cup Ön Elemesi, coşkulu geçti. Yarı finalist 4 takımın Altınordu'nun davetlisi olarak U12 İzmir Cup'a direkt katılacağı turnuvada, 960 sporcu güzel bir rekabet örneği sergilerken, tribündeki ailelerine de keyifli saatler yaşattı. İki günde 180 maç yapılırken, İzmir'den Bergama Gençlerbirliği ve Kemalpaşa, Manisa'dan Murat Germenspor ve Çorlu'dan Fener ekipleri mutlu sona ulaşıp bileti kaptı.



Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki tüm müsabakalar neredeyse gol düellosu şeklinde geçti. Soğuk havaya rağmen temposu bir dakika bile olsun düşmeyen karşılaşmalarda fileler tam toplam 549 kez sarsıldı. Karşılaşmaları, 5 bine yakın futbolsever takip ederken, turnuvanın ödül töreni de coşkulu görüntülere sahne oldu. Turnuvada şampiyonu belirleyecek final maçı ise Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın isteği üzerine oynanmadı ve 4 yarı finalist de şampiyon ilan edilip kupaları verildi.



Altınordu Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Göktürk, katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Selçuk'ta adeta rüya gibi iki gün geçirdik. Turnuva öncesinde aylarca süren ir çalışmayla katılacak takımları belirlemiştik. Gördüğümüz tablo, bu emeğin tam anlamıyla hedefine ulaştığını gösterdi. Avrupa futbolunun en ünlü kulüplerini konuk edeceğimiz U12 İzmir Cup'a katılacak dört amatör takım, bu turnuvanın daha da anlamlı olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



- İzmir