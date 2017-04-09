İzmir - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Mitinginde Konuştu 6

İzmir - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Mitinginde Konuştu 6

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