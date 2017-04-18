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Izmir Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da Uğurlanıyor
Izmir Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da Uğurlanıyor
Izmir Çukurca şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da uğurlanıyor(Tür: Yurt)
18 Nisan 2017 Salı 17:26
Izmir
Çukurca
şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar
Torbalı
' da uğurlanıyor
(Tür: Yurt)
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