Izmir Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da Uğurlanıyor

Izmir Çukurca şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da uğurlanıyor(Tür: Yurt)

Izmir Çukurca şehidi Uzman Çavuş Harun Şenözüar Torbalı' da uğurlanıyor

(Tür: Yurt)

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