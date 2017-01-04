İzmir coğrafi işarette rekora koşuyor

Ülkemizin kültürel değerlerini korumak, yöre adına üretilmiş gibi gösterilen ürünlerde gerçek ile sahteyi ayırt etmek ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla alınan coğrafi işaret tescillerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'in kendi yöresine has tatlılarından olan İzmir Şambali tatlısı geçtiğimiz günlerde tescillenerek ülkemizdeki coğrafi işaret sayısını 205'e ulaştırdı.

Tescili Destek Patent tarafından alınan tatlı için şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz şunları söyledi:

"Dünya coğrafi işaretler pazarının büyüklüğünün 200 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Sadece AB'de 55 milyar euroluk yani yaklaşık 170 milyar TL'lik bir pazar var. Fransa, İtalya ve İspanya bu konuda başı çeken ülkeler. İtalya sadece Parmesan peynirinden 1 buçuk milyar euro ciro elde ediyor. Ülkemizde ise coğrafi işaret tescili alınabilecek yaklaşık 2 bin 500 ürün var. Bu da ciddi bir pazar anlamına geliyor. Fakat şu an tescilli ürün sayısı 206."

Yamankaradeniz, "Ülkemizin her ili hatta ilçesi coğrafi işaretli ürünler konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Sadece Ege Bölgesi'nden 26 ürün coğrafi işaret için sıraya girmiş durumda. İzmir'de yöresel ürünlerden son tescillenen ise İzmir Şambali tatlısı oldu. Bu tatlı ile İzmir ilimizin tescilli coğrafi işaret sayısı 10'a ulaştı. Böylece İzmir tescilli coğrafi işaret sıralamasında birinci olan Kayseri'yi yakalayarak liderliği paylaşır konuma geldi" açıklamasını yaptı.

Bergama Halısı'ndan İzmir Şambalisi'ne

205'inci coğrafi işaret tescilimizin 'İzmir Şambalisi' olduğunu aktaran Yamankaradeniz; "İzmir Ticaret Odası'nın kültürlerine ait pek çok ürün ve lezzet için tescil girişimleri bulunuyor. Son olarak İzmir dendiğinde akla gelen lokma, boyoz ve şambali için başvuruda bulunuldu. İzmir'in ilk coğrafi işaret tescili 1996 yılında Bergama Halısı'na alınmış. Son olarak 2015 yılında ise Ege sultani üzümüne alınmıştı. Yeni tescili olan İzmir Şambalisi tatlısı ile Bozdağ kestane şekerinin ardından ikinci kez şehre ait bir tatlısını tescilletmiş oldu" diye konuştu.

"Tescille birlikte ürün denetlenmesine de önem verilmeli"

Ürünleri sadece tescil ettirmenin yetersiz olduğunu belirten Yamankaradeniz, "Ürünü tescil ettiren belediyelerin ya da ticaret veya sanayi odalarının, o ürünü denetlemeleri de gerekiyor. Bir coğrafi işaretin tescil ettirenlere ekonomik fayda sağlayabilmesi için, denetim mekanizmasının iyi işletilmesi şart. Tescilin sadece yurt içinde olması da yetersiz. Ürünümüze gerçek anlamda güveniyorsak, uluslararası alanda da tescil ettirmek gerek. TPE'de coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin sayısı, yıllardır 200'ü bulmuyor. Uluslararası tescil sayımız ise iki elimizin parmak sayısı kadar bile değil. Mükemmel yerel lezzetlere ve ürünlere sahip olan bu topraklarda, araştırmalar neticesinde 2 bin 500 civarında tescil alınabilecek ürüne sahibiz. Ürünlerimizin kıymetini bilip ticari bir değere dönüştürmeliyiz" dedi.