Izmir CHP'li Sındır, Oy Kullanmaya Kızı ve Eşiyle Geldi

CHP'li Sındır, oy kullanmaya kızı ve eşiyle geldi



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, 18 maddelik Anayasa değişikliğini içeren referandum da oy kullanmaya eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile geldi. Genel Sekreter Sındır, "Bizim anayasamızda, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' der. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu böyledir. Milletimiz egemenlik hakkını kullanmıştır" dedi.



CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, oyunu Bornova İlçesi'ndeki Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde bulunan 1194 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Rana Sındır ve kızı İdil Sındır ile gelen Sındır, oy kullanma işlemenin tamamlanmasının ardından okul bahçesinde bir açıklama yaptı. Oy hakkının en temel yurttaşlık hakkı olduğunu belirten Sındır, "Ailecek biz de oyumuzu kullandık. Bizim anayasamızda, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' der. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri bu böyledir. Milletimiz egemenlik hakkını kullanmıştır. Bu hakkını da korumaya devam edecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Şu anda söz milletin. Sandıktan çıkan karar da hepimizin saygı duyacağı bir karar olacaktır. Esas olan millet olarak varlığımızı sürdürebilmektir. Sandıktan çıkan sonucun da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.