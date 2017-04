Izmir CHP'li Güven Ablukaya Rağmen Yüzde 70 Hedefini Nerdeyse Tutturduk 2

Izmir CHP'li Güven Ablukaya rağmen yüzde 70 hedefini nerdeyse tutturduk



CHP'li Güven Ablukaya rağmen yüzde 70 hedefini nerdeyse tutturduk



"İzmir'in tek oyunun hiçe sayılmasına izin vermeyeceğiz"



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, anayasa değişikliği referandumu öncesinde İzmir'in hükümet tarafından adeta abluka altına alındığını, her gün iki bakanın geldiğini, Başbakan'ın son haftayı İzmir'de geçirdiğini, buna karşın yüzde 68.8 'hayır' oyu ile yüzde 70 olan hedeflerini neredeyse tutturduklarını söyledi. İzmir'de oy oranları karşılaştırmasında zafer kazanın CHP İl Örgütü ve görünmez kahramanlar olduğunun belirten Güven, ayrıca çok sayıda sandıkta sonuçlara itiraz edeceklerini, İzmir'in tek oyunun hiçe sayılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İl Hukuk Komisyonu üyeleri referandum sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı yaptı. Toplantıda önce basın mensuplarına, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çekilmiş, mühürsüz zarf ve pusulalara sonradan mühür vurulması ile pusulalara evet mührü vurulması videoları gösterildi. Güven, Türk demokrasi tarihine bunun şimdiden şaibeli referandum oylaması olarak girdiğini, hukuka, hakkaniyete ve eşitliğe uymayan bir 16 Nisan akşamı geçirdiklerini söyledi. Devletin tüm maddi ve kolluk gücü imkanlarının, 'hayır'ın karşısında cömertçe kullanıldığı belirten Güven "16 Nisan'da, bağımsız, tarafsız olması ve anayasaya uygun hareket etmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) akıllara durgunluk veren, yasaya aykırı kararlarıyla, halkın iradesinin sandığa tam olarak yansıması, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi engellenmiştir" dedi. Referandum öncesi baskılar, engellemeler olduğunu, devletin olanaklarıyla büyük kampanyalar gerçekleştirildiğini, 'yandaş medya'nın kışkırtıcı haberler yaptığını Başbakan'ın İzmir'de kampa girdiğini söyleyen Güven, buna rağmen, İzmirliler'in farkını ortaya koyduğunu ve ezici bir çoğunlukla 'hayır' diyerek bu anayasa değişikliğini ve başkanlığını istemediğini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.



"İZMİR VE EGE 'HAYIR'IN LOKOMOTİFİ OLDU"



YSK'nın, 'mühürsüz oy pusulaları'nın geçerli sayılması kararının referanduma gölge düşürüldüğünü dile getiren Güven "Eşit ve adil olmayan kampanya şartlarına rağmen İzmir ve Ege Bölgesi 'Hayır' oylarının lokomotifi olmuştur. 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 42.4 olan AKP-MHP bloğunun toplam oyları, bu referandumda ancak yüzde 31.2 olmuştur. Yani bu blok İzmir'de neredeyse yüzde11.2 oranında gerilemiştir. Bunun karşılığında İzmir yüzde 68.8 gibi bir oranla 'hayır' diyerek, referandum öncesi koyduğumuz yüzde 70 hedefini neredeyse tutturmuştur. Kaldı ki bu ezici oy farkının yanı sıra İzmir'in 30 ilçesinde de 'hayır' oyları kazanmış ve İzmir 30'da 30 yapmıştır. İzmir, bize göre Türkiye'nin büyük çoğunluğu gibi 'hayır' demiş ve demokrasiye, parlamenter sisteme sahip çıkmıştır" dedi.



"İZMİR'İN TEK OYUNUN HİÇE SAYILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Güven, İzmir'in ve Türk halkının, devlet eliyle ve YSK'nın yasaya aykırı kararlarıyla engellenmek istendiğini, bu yüzden iradenin sandığa tam yansımasını sağlamak gerektiğini söyledi. İzmir'in oyuna sahip çıkmak adına, pek çok ilçede sandıklara itirazlarını başlatacaklarını belirten Güven, "Referandum sonucu İzmir'de cumhuriyet ve demokrasi aşıklarının yüz akıdır. Bu sonuçlar bundan sonra verilecek mücadelemizde de en büyük gücümüz olacaktır. İzmir'e yakışan bu duruşu sergiledikleri için tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. İzmir'in tek bir oyunun bile hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğiz. İzmir'in rejime, demokrasiye, meclise sahip çıktığı gibi, bizlerde İzmirlilerin oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.



"ZAFER KAZANAN CHP ÖRGÜTÜ VE GÖRÜNMEZ KAHRMANLAR"



CHP İl Başkanı Güven, basın mensuplarının, hedeflenen yüzde 70 'hayır' oyuna neden ulaşılamadığı sorusuna "1.2 puan eksik aldık. İzmir öyle abluka altına alındı ki! Son bir ay her gün iki bakan İzmir'e geldi. İzmir sık sık Başbakan ağırladı. Son hafta Başbakan İzmir'e taşındı. Gitse bile döndü geldi. Devlet imkanlarını da kullanarak ciddi propaganda çalışması yaptılar. Tüm bunlara rağmen bu oy alınmıştır. Orantısız güç kullanmalarına karşın 68.8 puanı tutturabildik. Eğer eşit adil propaganda olsa, medya yoğunluğu karşımızda olmasaydı. Sonuçlar farklı olabilirdi. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bu sonuç başarıdır. İzmir'in 30 ilçesinin 30'nda 'hayır' çıktı. Sorgulanması gereken 'evet' propagandası yapanların hedefinde ortaya çıkan yanılgı payının kaç olduğudur" dedi. Güven, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda referandum akşamı yapılan balkon konuşması ve kutlamalarla ilgili soru üzerine, "Zafer kazanan AK Parti İzmir İl örgütü değildir. İzmir'de kazanan CHP İl Ögrütü ve hayır kampanyasının görünmez kahramanlarıdır. Bu işe gönül vermiş yurttaşlarımız, sivil toplum örgütleridir" diye konuştu.



CHP İL HUKUK KOMİSYONU'NDA SANDIKLARDA İTİRAZ



CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Avukat Esin Doğan Metin, referandum günü YSK'da oy sayımı sürerken Anadolu Ajansı verileri paylaşılarak 'hayır'a destek verenler arasında infial yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Metin, "Bu durum bilinçli olarak yapılarak gerek görevlilerin ve gerekse de halkın sandıklarda devam eden oy sayım ve döküm işlemlerini yarıda bırakmaları amaçlanmıştır. Bu süreçte İzmir İl Başkanlığı'nın telefonları kitlenmiştir. Vatandaş doğal olarak televizyon kanallarında gördüğü sonuçlara itibar etmediği için İl Başkanlığımızdan bilgi almak istemiştir. Bunun üzerine İl ve ilçe başkanlıklarımız önlem alarak sandıklardaki gözlemci sayısını arttırdık. İzmir'de bir kısım devlet görevlilerinin iktidar yanlısı tavırları İzmir'de de oylama işlemine gölge düşürmüştür. AKP tarafından önerilen ve kura sonucu sandık kurulu başkanı olarak atanan bir kısım sandık kurulu başkanları sabah saatlerinde partili müşahitlerimizi sandık çevresine almadılar. Avukatlarımızın itirazı üzerine sorun aşıldı. Sayım ve döküm işlemi sırasında da aynı sorunla karşılaştık" dedi.



Oy sayım ve dökümünde geçerli olan 'hayır' oylarının geçersiz kılınmaya çalışıldığını belirten Metin, gerekli itirazları yaptıklarını söyledi. Geçerli olmasına rağmen sonuç tutanaklarına geçersiz oy olarak yansıyan 'hayır' oyları bulunduğunu belirten Metin şunları söyledi:



"İzmir'de tarafımıza ulaşan diğer şikayetler oy pusulalarına ve zarflarına sandık mührünün vurulmamış olması, gizli sayım yapılmaya çalışılması, sandıkların sandık alanı dışarısına çıkarıldığı, sandık kurulu başkanlarının seçmene taraflı davranarak yönlendirmek istediği, tercih mührü yerine 'evet' mührü kullandırıldığı, seçmenlere yanlış yere imza attırılmak sureti ile bir kısım seçmenin oy kullanmasının engellendiği, mükerrer oy kullanma girişimleridir. Bize ulaşan tüm şikayetlere anında müdahale yapılmıştır. Referandum oylaması OHAL sürecinde ve eşit olmayan koşullarda iktidarın baskısı altında ve sürecin kontrolü tek bir tarafa ait olarak adil olmayan koşullarda yapılmıştır. Kimse bu referandum meşrudur diyemez. Referandum sonuçları yapılan tüm müdahaleler kapsamında gayri meşrudur." . İl Başkan Yardımcısı Avukat Esin Doğan Metin, İzmir'de gerek geçersiz oylarla gerekse gelen ihbarlara dayanarak 200'e yakın sandık için seçim kuruluna itiraz edeceklerini açıkladı.



"HUKUK KALKTI HALK İRADESİ SAKATLANDI"



Avukat Birgül Değirmenci ise 'hayır' oylarına sahip çıkmak, mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz sayılması için toplumsal muhalefetin imza toplamaya başladığını açıkladı. Dilekçelere imza atan vatandaşların seçim kurullarına müracat ettiğini belirten Değirmenci, bu sandıklarda yeniden sayım yapılmasının istendiğini söyledi. CHP olarak mühürsüz zarf ve pusulaların 'evet' ya da 'hayır' olmasına bakmadıklarını belirten Değirmenci, "Hukuk ortadan kaldırıldı. Halkın iradesi sakatlandı. Hukuka uygun bir oylama ve sayım yapılması için mücadele ediyoruz. Yurtdışı oylarında yapılan itiraz sonucu mühürsüz oylarla ilgili iptal kararları verilmiş. YSK kanuna karşın, Anayasa'ya karşın bir karar almıştır" dedi.