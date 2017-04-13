Izmir Çeşme'de 38 kaçak yakalandı



Çeşme'de 38 kaçak yakalandı



İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 38 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.



İzmir İl ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (çarşamba) gece bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için kente geleceğini öğrendi. Çeşme'nin Alman Tatil Köyü Mevkii'nde 3 ayrı hafif ticari aracı durduran ekipler; E.Ç., S.C. ve U.D. adlı 3 Türk şoför ile Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı. Ayrıca araçlarda 10 can yeleği bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltındaki üç şoförün ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.