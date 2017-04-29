İzmir Büyükşehir Belediyespor'da Hedef 1. Lig

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde final grubuna kalmayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Evrim Aktan, "Genç kadromuzla en iyi şekilde hazırlanıp 1. Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.



Bölgesel Basketbol Ligi'nde normal sezonun ardından eleme grubunu da geçmeyi başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor, final grubunda Bayraklı Belediyespor, Bosna Basket, Fenerbahçe Gelişim, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Giresun Üniversitesi ile ilk ikiye girme mücadelesi verecek.



Antrenör Aktan, eleme grubunun ardından 1. Lig'e çıkmak isteyen 5 ekiple mücadele edeceklerini belirterek, "Genç kadromuzla en iyi şekilde maçlara hazırlanıp 1. Lig'e çıkmayı istiyoruz." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Kol Başkanı Mustafa Ağme ise, yeniden yapılandıklarını, kadın basketbolunda bu sezon final grubuna kadar geldiklerini, final müsabakalarında en iyi mücadelelerini ortaya koyacaklarına inandığını kaydetti.