İzmir Büyükşehir Belediyespor 1'inci Lig Kapısında

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Eleme Grubu'nda adını finallere yazdırıp 1'inci Lig'e giden yolda bir engeli daha aştı.



Normal sezonda 16 maçta 13 galibiyet alarak elemelere kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu grupta oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyetle final grubuna yükseldi. Mavi beyazlı ekip, final grubunda Bayraklı Belediyesi, Bosna Basket, Fenerbahçe Gelişim, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Giresun Üniversitesi ile ilk ikiye girip 1'inci. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.



Antrenör Evrim Aktan, "Son etapta 1'inci Lig'i hedefleyen 5 ekiple mücadele edeceğiz. Genç kadromuzla en iyi şekilde maçlara hazırlanıp, hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.



- İzmir