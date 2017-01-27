İzmir Büyükşehir Belediyesi, larva mücadelesine hız verdi

SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN "170 BİN NOKTA ATIŞI"

329 personelden oluşan 25 ayrı ekip, kış aylarında sivrisinek, karasinek ve hamam böceklerinin potansiyel üreme alanı olarak belirlenen süs havuzları, foseptikler, sulu bodrumlar, kanal kapakları ve çöp konteynerlerinde biyolojik ürünlerle larva mücadelesi yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için 30 ilçede haşere mücedele çalışmalarını yılın 12 ayında sürdürüyor. 2017 yılında ilaçlama çalışmaları için 30 milyon liralık bütçe ayıran Büyükşehir, yaz aylarında haşere mücadele çalışmalarını açık ve kapalı alanlarda, kış aylarında ise daha çok kapalı sulak alanlarda gerçekleştiriyor. Uzun yıllar boyu yapılan çalışmalarla belirlenen ve kayıt altına alınan noktaların tümü larva mücadelesi için düzenli aralıklarla ilaçlanıyor. Sivrisinek, karasinek, hamamböceği ve farelere karşı 73 bin 250 adet kanalizasyon kanal kapağı, 13 bin 720 adet PTT menholü, 12 bin 300 adet foseptik, 850 adet arıtma pompa istasyonu, 2 bin 200 adet kullanılmayan su kuyusu, 685 adet sulu bodrum, 2 bin 110 adet süs havuzu, 46 adet raylı sistem kanalı, 63 bin 450 adet yerüstü ve 330 adet yeraltı çöp konteyneri ilaçlanan noktalar arasında yer alıyor.

YIL BOYUNCA İLAÇLAMA

Sivrisineğin uygun sıcaklıkta, her türlü durgun suda ve her mevsim üreyebildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Bu nedenle tespit ettiğimiz tüm sulak alanlarda ekiplerimiz kış ayları da dahil olmak üzere yıl boyunca sivrisinek gelişim periyodunu da dikkate alarak ilaçlama yapıyor. Fare mücadelesi kapsamında, kemirgen yaşam alanlarında ve yürüme yollarında yemleme yöntemiyle ilaçlama çalışmaları sürüyor. Hamamböceği için kanalizasyon içlerine jel uygulaması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca okul, hastane, öğrenci yurtları, askeri kışla gibi tüm resmi kurumlarda haşereye karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden 365 gün devam ediyor" bilgisini verdi.

ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN BİYOLOJİK MÜCADELE

Sivrisinekle mücadelede en önemli faktörün sinek larva halindeyken ilaçlama yapmak olduğunu kaydeden Büyükşehir yetkilileri, "Haşere ilaçlamalarımızda doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ediyoruz. İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak larva ilaçlaması şeklinde yapıyoruz. Sivrisinekler uçkun haldeyken havaya ilaç atılması yerine sivrisinek üreme kaynaklarında çevreye zarar vermeden biyolojik yolla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

329 PERSONEL, 25 EKİP

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen 329 personelden oluşan 25 ekip ve 42 adet sırt ULV cihazı, 7 adet çok amaçlı ilaçlama makinesi, 17 adet araç pulverizatörü, 53 adet araç ile kent genelinde haşerelerin üreme alanlarında periyodik ilaçlama çalışmaları yapıyor.