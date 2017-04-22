İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği

22 Nisan CumartesiGündoğdu Meydanı14.00Oyun grupları, yarışmalar, animatörler, çizgi film kahramanlarının gösterileri ve çocuklara özel ikramlar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği

22 Nisan Cumartesi

Gündoğdu Meydanı

14.00

Oyun grupları, yarışmalar, animatörler, çizgi film kahramanlarının gösterileri ve çocuklara özel ikramlar...

23 Nisan Pazar

Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alan

13.00 - 13.30  Zumba gösterisi,

13.30 - 14.00  Yenişehir Rap Grubu

14.00 - 14.30  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Bale Topluluğu  bale gösterisi

İBB Dans ve Ritm Topluluğu'nun dans ve ritm gösterisi, Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu'nun Engelsiz Koro gösterisi ve açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapacağı Çocuk Gözümden İzmir'im Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Saat 16.00 Nil Karaibrahimgil'in İzmirli minik hayranları için konseri

Kültürpark'ta gün boyu okuma, taş boyama, yaratıcı drama, kum boyama, parmak boyama, sosis balon, el sanatları ve ahşap boyama atölyeleri ile oyun sokağı (istop, yakan top, mendil kapma, yağ satarım bal satarım) etkinlikleri .

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı  Uluslararası Buz Sporları Salonu

13: 00  Artistlik buz pateni ve buz dansı milli sporcularının gösterileri

14: 00  Buz hokeyi gösteri maçı

14: 30  Senkronize Türkiye sampiyonu takımlarının gösterileri

15: 00  Ücretsiz halk seyanslarının başlangıcı

Bornova Evka-4 Spor Salonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Spor Okulu öğrencilerinin hazırladığı tekvando, judo, basketbol  ve jimnastik gösterileri olacak.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Gündoğdu Meydanı

Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alsancak

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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