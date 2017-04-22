İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği
22 Nisan CumartesiGündoğdu Meydanı14.00Oyun grupları, yarışmalar, animatörler, çizgi film kahramanlarının gösterileri ve çocuklara özel ikramlar.
22 Nisan Cumartesi
Gündoğdu Meydanı
14.00
Oyun grupları, yarışmalar, animatörler, çizgi film kahramanlarının gösterileri ve çocuklara özel ikramlar...
23 Nisan Pazar
Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alan
13.00 - 13.30 Zumba gösterisi,
13.30 - 14.00 Yenişehir Rap Grubu
14.00 - 14.30 İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Bale Topluluğu bale gösterisi
İBB Dans ve Ritm Topluluğu'nun dans ve ritm gösterisi, Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu'nun Engelsiz Koro gösterisi ve açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapacağı Çocuk Gözümden İzmir'im Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Saat 16.00 Nil Karaibrahimgil'in İzmirli minik hayranları için konseri
Kültürpark'ta gün boyu okuma, taş boyama, yaratıcı drama, kum boyama, parmak boyama, sosis balon, el sanatları ve ahşap boyama atölyeleri ile oyun sokağı (istop, yakan top, mendil kapma, yağ satarım bal satarım) etkinlikleri .
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Uluslararası Buz Sporları Salonu
13: 00 Artistlik buz pateni ve buz dansı milli sporcularının gösterileri
14: 00 Buz hokeyi gösteri maçı
14: 30 Senkronize Türkiye sampiyonu takımlarının gösterileri
15: 00 Ücretsiz halk seyanslarının başlangıcı
Bornova Evka-4 Spor Salonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Spor Okulu öğrencilerinin hazırladığı tekvando, judo, basketbol ve jimnastik gösterileri olacak.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Gündoğdu Meydanı
Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alsancak
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır