22 Nisan Cumartesi



Gündoğdu Meydanı



14.00



Oyun grupları, yarışmalar, animatörler, çizgi film kahramanlarının gösterileri ve çocuklara özel ikramlar...



23 Nisan Pazar



Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alan



13.00 - 13.30 Zumba gösterisi,



13.30 - 14.00 Yenişehir Rap Grubu



14.00 - 14.30 İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Bale Topluluğu bale gösterisi



İBB Dans ve Ritm Topluluğu'nun dans ve ritm gösterisi, Çiğli Çocuk ve Gençlik Merkezi İşaret Dili Topluluğu'nun Engelsiz Koro gösterisi ve açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yapacağı Çocuk Gözümden İzmir'im Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni



Saat 16.00 Nil Karaibrahimgil'in İzmirli minik hayranları için konseri



Kültürpark'ta gün boyu okuma, taş boyama, yaratıcı drama, kum boyama, parmak boyama, sosis balon, el sanatları ve ahşap boyama atölyeleri ile oyun sokağı (istop, yakan top, mendil kapma, yağ satarım bal satarım) etkinlikleri .



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Uluslararası Buz Sporları Salonu



13: 00 Artistlik buz pateni ve buz dansı milli sporcularının gösterileri



14: 00 Buz hokeyi gösteri maçı



14: 30 Senkronize Türkiye sampiyonu takımlarının gösterileri



15: 00 Ücretsiz halk seyanslarının başlangıcı



Bornova Evka-4 Spor Salonu



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Spor Okulu öğrencilerinin hazırladığı tekvando, judo, basketbol ve jimnastik gösterileri olacak.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Gündoğdu Meydanı



Mekan Adresi : Atatürk Cad. Alsancak



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : İzmir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği



Tür : Festival



Ücretlimi? : Hayır