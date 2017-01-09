İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yaşanan terör olaylarını kınandı.
Ocak ayı olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.
Kocaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada terörü kınayarak, "Perşembe günü adliyemizde bir menfur saldırı gercekleştirildi. Polisimiz kahramanca mücadele ederek çok daha büyük facianın yaşanmasını engelledi. Kahraman polisimizi İzmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktır. Onun aziz hatırası önünde her daim saygı ve minnetle, şükranla eğilecektir. Ayrıca Musa Can isimli adliye çalışanımız da şehit olmuştur, ona da tanrıdan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaoğlu'nun konuşmasının ardından terör saldırılarında hayatın kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan da PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C ve FETÖ, ismi ne olura olsun alçak terör örgütleri ve işbirlikçilerinin hain emellerine ulaşamayacağını ifade ederek, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacaklarını vurguladı.
Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın doğdukları ve yaşadıkları yerlere birer tesis yapmasını, yapılan tesislere şehitlerin isimlerinin verilmesini önerdi.
CHP Grup Başkanvekili Sırrı Aydoğan ile MHP Grup Başkanvekili Remzi Taktakoğlu da konuşmalarında terörü kınadı.
Şehitlerin isimleri caddelere verildi
Toplantıda, patlamanın yaşandığı İzmir Adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'ne Şehit Polis Fethi Sekin, Çınarlı Mahallesi'ndeki 1586/1 Sokak'a da Şehit Musa Can isminin verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde yeni yapılan parka da "Şehit Polis Fethi Sekin" ismi verildi. Kararlar mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Terörü Kınadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yaşanan terör olaylarını kınandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yaşanan terör olaylarını kınandı.