İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Tokat'ta

'Yolsuzluk' soruşturmasında beraat ettiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından süreci kitaplaştıracağını söyledi.



Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçelerinde iki gündür referandum kapsamında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin'i parti binasında ziyaret etti. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da katıldığı ziyaret sonrasında Kocaoğlu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen programa katıldı. Partililer tarafından coşku ile karşılanan Kocaooğlu'nun salona girişi sırasında 'İzmir Marşı' çalındı. Türk Bayrakları ile marşa eşlik eden partililer Kocaoğlu'nu ayakta karşıladı.



"Berat kararı ile ilgili kitap yazacağım"



Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına karşı tutuksuz yargılandığı davada berat ettiğini hatırlatan Kocaoğlu,"Hakim gerekçeli kararı henüz yazmadı. Yazınca her ikisini kitap yapacağım. Bütün belediyelere başucu kitabı olsun diye göndereceğim. Aynı hakim, savcı sözsüz beraat verdi. Şimdi nasıl oluyor bu arkadaş? Yasa aynı yasa, değişmedi, bu nasıl oluyor" diye konuştu.



Referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, "Hayır çıkarsa ne olacak? Hayır çıkarsa herkes en büyükten başlayarak tüm siyasetçiler arkasına yaslanacak, şapkasını önüne koyacak, 'ben ne yaptım, bu memlekete ne yaptım, nerede hata yaptım' diyecek. Muhalefet de 'ben nasıl muhalefet yaptım, nerem eksikti, 15 senedir bu iktidar sürüklüyor, ben niye oyumu artıramadım?' O da ona baksın. Belediye başkanı olarak ben nerede hata yaptım bir durup dinleneyim arkama yaslanayım, finans durumum ne? Çünkü 3,5 yıldır seçime koşturuyorsun. Uzlaşı kültürü gelişti. Bu kadar seçim olayın içerisinde en güzeli bu referandum kampanyasında insanlar kenetlendi. Aynı cephede MHP, Saadet Partisi, bütün sol partiler CHP, sade vatandaşlar, Atatürkçüler, ulusalcılar, memleketini sevenler, aydınlar hiç siyasetle alakası olmayan hanım efendiler, beyefendiler, gençlik, öğrenciler herkes ayağa kalktı bu gidişe dur demek için, ülkenin geleceği için. Siz yarın istediğiniz partiye oy verebilirsiniz, tabii ki vereceksiniz; demokrasi" ifadelerini kullandı. Hayır çıkacağına emin olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Ben bu milletin, başından beri anlattığım gibi sabrını karar olarak kullanacağına, hayır vereceğine, açık ara 'hayır' çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



Kocaoğlu'na ziyaretin anısına CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, ceviz sandık hediye etti. - TOKAT