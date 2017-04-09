İzmir Buluşması"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir programda şunu söylüyor, 'Bu darbeyi, Sayın Başbakan da Cumhurbaşkanı da üzerini örtmek istiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir programda şunu söylüyor, 'Bu darbeyi, Sayın Başbakan da Cumhurbaşkanı da üzerini örtmek istiyor.' diyor. Kılıçdaroğlu, bak yalan söyleme, şu anda binlerce kişi cezaevlerinde, bu darbecileri cezaevlerine sen mi tıkadın? Biz bunları emniyet güçlerimizle toparladık, yargıya teslim ettik ve şu anda binlerce kişi cezaevinde. Bundan sonrası kime ait? Yargıya ait, süreç devam ediyor, biz sen miyiz? Böyle garip bir adam bu adam, garip bir adam fakat yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.
Türkiye'yi ve bölgeyi kan ve gözyaşına boğmak isteyenler için 16 Nisan'ın kabus olacağını ifade eden Erdoğan, "Çünkü Türkiye'nin öncülük edeceği demokrasi ve ekonomi hamlelerinin dalga dalga yayılacağını biliyorlar. Bu dalganın önünü kesmek isteyenler demokrasiden, özgürlüklerden, adaletten vazgeçecek noktaya geldiler. Unutmayın, 'Zulüm ile abat olunmaz.' Kimse çocukların, kadınların, masumların katline göz yummakla kendi sorunlarını çözemez." dedi.
"Kim 'hayır' diyor?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kandil, İmralı, Feto bunlar 'hayır' diyor, değil mi? Bunlar 'hayır' dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? 'Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.' Bunların arkadaşı bu. Çok daha enteresan sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' Bu kadar açık ve net. Öyleyse 'Ben onu sevmiyorum ki.' Tamam da ama onunla beraber hareket ediyorsun, olay o kadar açık ortada."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada kararlı olduklarını ve güvenle yollarına devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kimsenin bundan da şüphesi olmasın çünkü bugüne kadar çok kan kaybettik ama kaybetmeyeceğiz. İslam düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık sadece yaşanan sıkıntıları daha da artırır başka bir işe yaramaz. Batı şu anda İslam düşmanlığı yapıyor mu? İslamofobi aldı başını gidiyor mu? Bak Avrupa Birliği üyesi ülkeler hep beraber Ortodoks, Protestan, ateist hep beraber Vatikan'a gittiler mi? Papa'nın karşısında el bağladılar mı, nasihatini dinlediler mi? Vatikan'ın Avrupa Birliği'yle bir işi var mı? Yok ama bak orada beraber oldular, nasihatini dinlediler. Niye? Bunlar tek millettir, tek millet. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Öyleyse Türkiye'nin birliğine, beraberliğine kasteden terör örgütlerine destek olmakla hiç kimse kendi meselesini çözemez."
"Çifte standardı yüzlerine vurunca kötü adam oluyoruz"
Türkiye'nin kendisini asla Avrupa'nın dışında görmediğini ancak 54 yıl Avrupa Birliği'ne alınmadığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:
"Şimdi o zaman yeni bir dönem başlayacaktır. İşte 16 Nisan bu kararı gözden geçirmenin günüdür. Türkiye hem fiziken hem fiilen bir Avrupa ülkesi, sorun Avrupa'nın bizi kendinden görmek istememesi. Dünyanın öteki ucundaki ülkelere serbest dolaşım hakkı verenler yarım asırdır oyaladıkları Türkiye'yi hala kapıda bekletiyorlar. Biz oyalanırken üye yapılan ülkelerin hangisi demokratik ve ekonomik bakımdan Türkiye'den daha ileri. Avrupa Birliği'nin üyelik kriterleri onlara farklı, bize farklı mı? Görünen o ki evet farklı. Biz bu çifte standardı yüzlerine vurunca kötü adam oluyoruz. Avrupa ülkelerinin gönlü hoş olsun diye ülkemizi terör örgütüne mi teslim edeceğiz? Avrupa Birliği ülkelerinin gönlü hoş olsun diye ülkemizin bütünlüğünden, milletimizin birliğinden vaz mı geçelim? Utanmadan, sıkılmadan benim oradaki soydaşlarıma, vatandaşlarıma atları, itleri salacaksın üzerlerine, onları yerlerde süründüreceksin, biz sessiz kalacağız...
Avrupalı olarak söylüyorum, İsviçre, işte aynı şekilde benim resmimi parlamentonun önünde dev bir pankarta basıyorlar, şakağıma silahı dayıyorlar, 'Erdoğan'ı öldürün.' diyorlar. Bütün bunlara karşı sessiz mi kalacağız? Hepsi bunların masaya yatırılacak. Avrupa PKK'ya tamamen bütün caddelerini açmış, hatta Alman polisinin araçlarında PKK'lı teröristler oturuyor ve terörist başının resmiyle gösteri yapıyor. Bunları biz görüyoruz, bunları konuşuyoruz ondan sonra da bizden gelip, ajan teröristi 'Bize verin.' diyor Bayan Merkel. Dedim 'Kusura bakmayın bizim mahkemelerimiz sizin mahkemelerinizden daha adil, şu anda gitsin teslim olsun ondan sonra yargılansın'. Neyse sonunda teslim oldu. Bir ay İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğunda saklandı bu ajan terörist, bir ay. İzmir buna razı olmaz değil mi? Biz de gereğini yaptık. Şu anda içeride, daha bunun gibi çok var. Bundan sonra öyle kusura bakma, Türkiye yol geçen hanı değil. Siz teröristleri orada saklıyorsunuz, biz teröristleri buralarda bu şekilde barındıracağız."
"Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yoktur, gereğini yapacağız"
Alandakilerin "İdam, idam" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:
"İdam konusunda benim düşüncem belli, işte 16 Nisan aynı zamanda bunun karar günüdür. Öyle mi? 16 Nisan inşallah sandık 'evet'le patlayacak ve parlamentoya geldiğinde bu konu Sayın Bahçeli'nin kanaati belli, 'Ben buna evet derim' diyor, Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu 'Ben de evet derim' dedi yanılmıyorsam. Bakalım, göreceğiz, olsun ama bir Meclis'e gelsin eğer Meclis'ten geçerse ben bunu onaylarım çünkü şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yoktur, gereğini yapacağız inşallah."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de bir programda şunu söylüyor, 'Bu darbeyi, Sayın Başbakan da Cumhurbaşkanı da üzerini örtmek istiyor.' diyor. Kılıçdaroğlu, bak yalan söyleme, şu anda binlerce kişi cezaevlerinde, bu darbecileri cezaevlerine sen mi tıkadın? Biz bunları emniyet güçlerimizle toparladık, yargıya teslim ettik ve şu anda binlerce kişi cezaevinde. Bundan sonrası kime ait? Yargıya ait, süreç devam ediyor, biz sen miyiz? Böyle garip bir adam bu adam, garip bir adam fakat yalancının mumu 16 Nisan'a kadar yanar, bunu biliriz. Sadece son 2 yılda terörle mücadelede 9 asker ve polis evladını toprağa veren İzmir böyle bir zillete rıza göstermez değil mi?" dedi.
"Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır, bir tarih boyunca onun uğruna kendini tarihe verenlerindir." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir, sıradağlar gibi durduğu vatanın bağrına hançer saplanmasına asla müsaade etmez değil mi?" diye sordu.
Halk oylamasına 1 hafta kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklara hakim olacağız, herkesi sandığa taşıyacağız, telefonla nerede akraba, ahbap, dost varsa arayacaksınız, hepsine söyleyeceksiniz. Gençler üniversitede, okullarınızda bu işi açık ve net söyleyeceksiniz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, salı akşamı A Haber-ATV ortak yayınında gençlerle bir araya geleceğine işaret ederek "Gençlerimizin dinamizmini görelim bakalım, bizi köşeye nasıl sıkıştıracaklar görelim bakalım." dedi.
Vatandaşlara "İzmir, tek millet için 'evet' mi? Tek bayrak için 'evet' mi? Tek vatan için 'evet mi? Tek devlet için 'evet' mi?" diye soran ve "Evet" karşılığını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun, bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, başka çaremiz yok." değerlendirmesini yaptı.
Notlar
Meydanda ve çevredeki binalarda, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının yanı sıra "İzmir'in gençleri efedir, oyu elbette evettir!", "18 yaşında gerekirse şehit de olurum vekil de!", "Millet için, Türkiye için evet", "Söz konusu vatansa, evet" yazılı pankartlar ile üzerinde İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının bulunduğu "Vatan sana minnettar" yazan afiş yer aldı.
İzmir Körfezi'nin Gündoğdu sahilinde, üzerinde Türk bayrakları ve "Evet" flamaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan balıkçı tekneleri mitinge eşlik etti.
Buluşma dolayısıyla karada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Denizde alınan tedbirlere MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen ilk Türk savaş gemisi TCG Heybeliada (F-511) da destek verdi.
Buluşma sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım vatandaşları birlikte selamladı.
(Bitti)