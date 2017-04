Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa olarak bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Avrupa Birliği meselesi, inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak. Ben şu anda oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum Avrupa'da. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da, hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, çok aşağıladılar. Ama halkımız da bunun hesabını soracak, vakit geliyor. Bu hesabın bedelini de inşallah onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz." dedi.



Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"nda halka hitap etti.



Avrupa'nın ekonomisinin kötüye gittiğini, nüfusunun yaşlandığını, ticarette payının azaldığını belirten Erdoğan, Avrupa'nın çöktükçe çöktüğünü, ırkçılık hastalığının yeniden bir virüs gibi bünyesini sardığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte iki defa dünya savaşı yaşayan Avrupa'da, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan ne kadar illet varsa bugün hepsinin hücum etmeye başladığını dile getirerek "Fakat bu defa işleri zor. Avrupa'nın geleceği, bizim oraya yerleşmiş vatandaşlarımızın oradaki dinamizmidir. Dün işçi olarak gitmişlerdi, bugün patron oldular ve bugün sadece Almanya'da 100 bini aşkın Alman'ı, bizim sermayedarlarımız çalıştırıyor." diye konuştu.



Türklerin her alanda bulunduğunu, yarın da çok daha güçlü olarak yollarına devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa olarak bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Avrupa Birliği meselesi, inşallah 16 Nisan'dan sonra tekrar masaya yatacak. Ben şu anda oy oranında ciddi bir patlama bekliyorum Avrupa'da. Bunu göreceğiz 16 Nisan'da, hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü oradaki halkımıza çok zulmettiler, çok aşağıladılar. Ama halkımız da bunun hesabını soracak, vakit geliyor. Bu hesabın bedelini de inşallah onlara 16 Nisan'dan sonra ödeteceğiz, hiç merak etmeyin. Bu hesabı ödeteceğiz, bunun başka çaresi yok. Biz dürüst davrandık, ikili davranmadık. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza demedik, bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, öyle aşık olduk. İstedik ki kimseyi kırmayalım."



Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında olduklarını, her yerine gittiklerini belirterek "Birileri oralara gidemeyebilir ama biz gideriz. Çünkü bizim için hepsi vatan toprağı ve bu vatan toprağında da biz varız. Bundan sonra da kaçmayacağız." dedi.



"Tüm ümitlerini teröre bağladılar"



Göreve geldiklerinde 3 bin 500 dolar olan milli geliri, şimdi 11 bin dolara çıkardıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun durup dururken olmadığını, ürettiklerini, çalıştıklarını, gayret ettiklerini ve bunu yakaladıklarını söyledi. Erdoğan, bunun yeterli olmadığını, hedeflerinin 2023'te bu rakamı 22 bin dolara çıkarmak olduğunu vurguladı.



Halkı faizden de büyük oranda kurtardıklarını anlatan Erdoğan, "Devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü ama şimdi devletin borçlanma faizini nereye indirdik? Hamdolsun artık resmi olarak bu rakam şu anda yüzde 7,8'lerde. Ben buna da karşıyım. Zira bankaların borçlanmasına baktığımız zaman, yatırımcının borçlanması yüzde 15-16'lara varıyor. Buralarda olmaması lazım, daha aşağılara bunu düşürmemiz lazım. Bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye ile başka türlü baş edemediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Çünkü çok güçlüyüz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, bu onları rahatsız ediyor. Tüm ümitlerini terör örgütlerine bağladılar. Şimdi terör örgütlerinin de inlerine girdik mi? Çökertiyor muyuz? Bunlar benim Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimi mahvettiler, binalarına girdiler ve binaların içerisinden birbirine tünellerle binaları bağladılar. Adeta binaların altında şehirler kurdular ve geçenlerde bir tanesi, bir ada, altında 5 bin kişinin saklanabileceği adeta bir şehir kurdular ama onu da onların üzerine yıktık. Artık durmak yok, üzerlerine, üzerlerine gideceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz ve bu ülkeyi, bu çapulculara bırakmayacağız. Artık gizleme, saklama gereği dahi duymadan, terör örgütlerini destekleyerek, besleyerek, şımartarak üzerimize salıyorlar."



"Niçin onların arasına karışmadın"



"Ey Kılıçdaroğlu, 'bayrak' diyorsun. Senin bayrak anlayışını ben Hakkari'de gördüm, bir tane Türk bayrağı sallayamadın orada. HDP'ye sığındın. Bir bayrağımızı orada sallandıramadı, HDP müsaade etti, orada gitti, miting yaptı. Bak şu anda görebiliyor musunuz orada? Göremiyorsunuz." diyen Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ın bölgede olduğunu, Şırnak'a, Hakkari'ye, Iğdır'a, Van'a, Diyarbakır'a gittiklerini hatırlattı.



Erdoğan, "Kork Allah'tan korkmayandan. Biz, Allah'a sığındık, yolumuza devam ediyoruz. Tehditler hiç önemli değil. Çünkü Rabb'imizin verdiği ömrü, ondan başka kimse kısaltamaz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Marmaris'ten saat 03.30 gibi İstanbul'a geçtiklerini anımsatarak şunları anlattı:



"İstanbul'a geldim ki indiğimiz anda F-16'lar, helikopterler üzerimizden uçuyor. Birinci ordu komutanıyla, valimizle hemen oturduk, orada bir ufak toplantı yaptık ve toplantımız esnasında hemen arkadaşlarımız, '11.30 gibi Kılıçdaroğlu buraya geldi ve buradan ayrıldı.' dediler. Tabii benim aklıma hemen şu geldi, Sayın Kılıçdaroğlu diyordu ki 'Darbe olduğunda, ilk defa tankın üzerine ben çıkarım.' Şimdi ne diyor? Geçen bir televizyon programında 'Sayın Cumhurbaşkanı bana haber verseydi, ben de onu orada beklerdim.' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, ben milletime Facetime'dan çağrı yaptım, 'Hepinizi meydanlara, havalimanlarına bekliyorum.' dedim. Meydanlar yüzbinlerce insanla doldu da sen o halktan, vatandaştan biri olarak niçin onların arasına karışmadın? Gelseydin onların arasına, havalimanından ayrılmasaydın, dursaydın orada. Ama Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Niye? Bu iş öyle lafla olmuyor. Bu yürek meselesi. Bir de sana iadeli taahhütlü mektup mu gönderecektik? Özel olarak beyefendiyi arayacakmışız."



"Gündoğdu ruhunu zedelemeyelim"



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Yenikapı buluşmasına da gelmek istemediğini, bastırılınca mitinge son anda katıldığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun sonrasında Yenikapı buluşmasını lekelemeye çalıştığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte dün Yenikapı buluşmasında bir cevap vardı. Demek ki oluyormuş değil mi? Bugün de Gündoğdu buluşmasını yaptık. Bunu sabit tutalım, buna sahip çıkalım. Gündoğdu ruhunu asla zedelemeyelim." ifadesini kullandı.



(Sürecek)