Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine yönelik, "Ey Kılıçdaroğlu, 'evet' diyenleri denize dökecek olan adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam... Niye sen bunu kesin ihraç kararıyla hemen Disiplin Kuruluna göndermiyorsun? Neden bunu yapmadın? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Yapabileceğinden mi? Yok canım neyi yapıyorsun sen? İşte buyur 'evet' burada. Hadi gel, gücün yetiyorsa dök. Alnını karışlarlar alnını, neyi döküyorsun? Haddini bileceksin." dedi.



Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'ndaki "İzmir Buluşması"nda, hiçbir zaman bölücülük, ayrımcılık yapmadıklarını belirtti.



CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözlerine yönelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, 'evet' diyenleri denize dökecek olan senin bu adamın, bu ahlaksız, terbiyesiz adam... Niye sen bunu kesin ihraç kararıyla hemen disiplin kuruluna göndermiyorsun? Neden bunu yapmadın? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Yapabileceğinden mi, yok canım neyi yapıyorsun sen ya? İşte buyur 'evet' burada, haydi gel, gücün yetiyorsa dök, alnını karışlarlar alnını, neyi döküyorsun? Haddini bileceksin, edep denilen bir şey var ama bunlarda bu yok. Çünkü gelemiyorlar iktidara gelemeyecekler de." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, dün İstanbul'da yoğun katılımla vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bugün İstanbul'da etkinlik düzenlediğini söyledi. "Evet sesleri her geçen gün daha da artıyor, inşallah bu hafta daha da zirve yapacak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerden halk oylaması için kalan kısa sürede çok çalışmalarını istedi. Bu konuda gençlere inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Tutturmuş, 'Gençlerin Parlamentoya girmesine karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek' diyor. ya kardeşim, 25-30 yaş arası kaç kişi var Parlamentoda, beş. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Yarışa girecek 10 mu, 15 mi, 20 mi olur... Açalım önlerini. Bizim ecdadımız Fatih 21 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açtı mı? Açalım gençlerimizin önünü. Kaldı ki sadece erkekler girmeyecek, kızlarımız da girecek Parlamentoya ama bunu düşünmüyor. 'Girecekler, ilanihaye emekli maaşı alacaklar' diyor. ya bir defa böyle bir şey yok. Diyelim ki ikinci dönem aday olamadı, seçilmedi, 23 yıl prim ödemesi lazım ve 65 yaşında erkekse emekli olur, bayansa 63. Niye bunu söylemiyorsun? Dürüst ol, yalan konuşma ama adam yalan makinesi ya."



"Milleti aldatmanın bir anlamı yok"



Askerliğin kutsal olduğunu belirten Erdoğan, bunu bedelli olarak yerine getirenler de olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Milletvekilliği sıradan bir olay mı? Ben milletvekilliğini de aynı kutsiyette görüyorum, vatani bir görev olarak görüyorum. Kaldı ki onunla ilgili de gerekirse bir yasal düzenleme yapar ona da yönelik icabında bir bedelli düzenlemesi yaparız, milletvekili de onu ödemek suretiyle bu görevini ifa etmiş olur. Bu işi zora çıkarmaya gerek yok. Yani 5-10-20 milletvekili için böyle bir şeyi millete anlatıp da milleti aldatmanın bir anlamı yok. İstesen de istemesen de 21 yaşında Fatih bir çağı kapatıp bir çağı açtı, bizim gençlerimiz de Allah'ın izniyle bu Parlamentonun içinde yerlerini alacaklar."



Alandakilere "Genç, dinamik, güçlü bir Parlamento için 'evet' mi? Kapı kapı dolaşmaya 'evet' mi" diye soran Erdoğan, aldığı "evet" yanıtı üzerine "Bitti ya, bitti bu iş." karşılığını verdi.



"Şimdi biliyorlar ki asıl hasta olan Avrupa"



Herkesin Avrupa'da yaşananları gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye çıldırdılar, niye kudurdular? Bu yönetim sisteminin Türkiye'ye ne kazandıracağını görüyorlar, bundan çıldırıyorlar." diye konuştu. Türkiye'nin büyüdüğünü, sıçradığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Avrupa Birliğinin büyüme oranı 1,5 Türkiye'nin 2,9. Bu onları çıldırtıyor. Daha iyi olacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzerine açıklamalar yapıyor, Türkiye'ye 'eksi' diyor. Ne dedim ben her zaman: 'Bunlar siyasidir, bunların hiçbiri doğru değil, dürüst değil, sipariş üzerine bunları açıklıyorlar.' Ne yaptık? Bizim dediğimiz çıktı. Şimdi de manevra yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın evelallah biz yolumuzda dimdik yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Bu işi sonuna kadar böyle götüreceğiz. 16 Nisan ile ilgili en hızlı, ateşli 'hayır' kampanyası nerede yürüyor? Avrupa'da. Tabii bitti artık her şey o ayrı mesele son gün. Hani şu 95 yıl önce buradan denize döktükleriniz var ya işte onların hamileri, ağababaları 'hayır' diyor, Avrupa'yı kastediyorum. Sadece bununla kalmıyor 'evet' diyen herkesin üzerine Hollanda'da polislerini atlarını, itlerini sürüyorlar. İşte bir tane CHP'li milletvekili de Trabzon'da benim bir kardeşime, vatandaşıma kendisine uyardı diye 'Çekil oradan it' diyor. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Al birini vur öbürüne bunların birbirinden farkı yok. ya sen bir polise, vatandaşa nasıl 'it' dersin. Sen milletvekilisin ama bunlarda edep yok ama bizim gençliğimiz, insanımız evelallah 'Edep ya hu' der yolu devam eder."



Bazı Avrupa ülkelerinin tüm anlaşmaları, teamülleri çiğneyerek Türkiye'den giden bakanlara sınırlarını kapattıklarını, ülkeye girmelerini engellediklerini ifade eden Erdoğan, "İçeri girmelerini engellediler. Bir kadın bakanı arabaya mahkum ettiler ya. Hani kadın hakları, nerede bakalım Avrupa" diye sordu.



Erdoğan, Almanya'da da milletvekillerinin benzer muamelelere maruz kaldığına dikkati çekerek, "Niye biliyor musunuz? Bunlar 100 yıl önce bize 'hasta adam' diyorlardı, şimdi biliyorlar ki asıl hasta olan Avrupa" dedi.



(Sürecek)