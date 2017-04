Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar, yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor. Niye? Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok, yaptıklar bir hizmet yok. Yerel yönetimlerine bakın yok. Niye? Dertli değiller. Biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Biz bu millete sevdalıyız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Meydandaki vatandaşlara, "İzmir, 'evet' diyenleri buradan denize dökmekten bahsedenlere gereken dersi verecek mi?" diye soran Erdoğan'a meydandakiler "evet" karşılığını verdi.



Halk oylamasının yapılmasına bir hafta kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bu bir haftayı başarılı bir şekilde geçirelim ve kapı kapı dolaşalım. Bizim İzmir sevgimiz öyle lafta değildir. İzmir'i ben Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan beri tanırım. Çalışkanlığı, üretkenliğiyle İzmir'i bilirim. İzmir'i Binali Yıldırım Beye emanet ettik. Baktık ki İzmir sıkıntılı, İzmir'in projeye, yatırıma, vizyona ihtiyacı var. Bunun için kendisini İzmir'e milletvekili, Türkiye'ye de başbakan yaptık. Hiç şüpheniz olmasın cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde de bütün bu çalışmaları aynı kararlılıkla yürüteceğiz. ve daha ilerilere inşallah bunu taşımakta kararlıyız."



İzmir'in Türkiye'nin nadide vilayetlerinden bir tanesi olduğunu ve son 14 yılda kente 42 katrilyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, "İzmir'i biz hiçbir zaman bir kenarda bırakmadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadesini kullandı.



"Biz Ferhatız, siz Şirin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e yapılacak yeni yatırımlardan bahsederek, hızlı tren hattının inşasının etap etap sürdüğünü, otoyolun projesinin de bu yıl tamamlanacağını bildirdi.



İzmir-İstanbul otoyolunun Türkiye'nin iftihar projelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hep 'hayır, hayır hayır' dediler. Bunlar neye 'hayır' demedi ki. Bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Fatih Sultan Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Bunlar aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'ne 'hayır' dediler. Marmaray'a 'hayır' dediler. Bu Marmaray'dan 3 yılda 200 milyon insan geçti. Avrasya Tüneli'ni yaptık ona da 'hayır' dediler. Modern hastaneleri yapıyoruz, onlar için sesleri pek çıkmadı. Bunlar, yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor. Niye? Bunların bu ülkede dikili bir ağacı yok, yaptıklar bir hizmet yok. Yerel yönetimlerine bakın, yok. Niye? Dertli değiller. Biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. Biz bu millete sevdalıyız. Biz Ferhatız, siz Şirin. ve biz Şirin'e ulaşacağız."



"Alaçatı'da yeni bir havalimanı planlıyoruz"



Meydandaki vatandaşlara "Bizden önceki iktidarlar bu İzmir'e ne yaptılar?" diye soran Erdoğan, "Biz devamlı eser ürettik. Şimdi Alaçatı'da yeni bir havalimanı planlıyoruz. İzmir'e yapılan o kadar çok hizmet var ki hepsini anlatmaya kalksak buna gün etmez. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu hizmetler katlanarak artacak. Beydağı Barajı'nı yaptık mı, yaptık. İzmir'in suyu yoktu, İzmir'e suyu biz getirdik. Aslında bu Büyükşehir Belediyesinin görevi." diye konuştu.



Recep Tayyip Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle İzmir'e yapılacak yatırımları kesintiye uğratacak tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Kılıçdaroğlu, yeni sistemin ardından bir milletvekilinin çıkıp bakana soru soramayacağını söylüyor. Senin soru sormana gerek yok. Sen yazılı soru önergesini vereceksin ve yazılı soru önergene de aynı şekilde yazılı cevap verilecek. Kaldık ki rahmetli Turgut Özal'ın güzel bir tespiti vardı; 'Şu anda parlamento ile bakanlar arasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü bakanlar daha çok kendi illerine ağırlık veriyorlar. Ondan dolayı da sıkıntı yaşanıyor.' diyordu. Gerçi benim bakanlarımda hamdolsun böyle bir şey olmadı ama yine de biraz zaman zaman olmuyor değil. Fakat bütün bunlara rağmen biz bunları aştık. 81 vilayetimizi aynı eşitlikte ele aldık."



(Sürecek)