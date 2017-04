Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyet ettiği gibi cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak istiyorsak, bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen "İzmir Buluşması"na katılarak vatandaşlara hitap etti.



Kendisi göreve geldiğinde kabinede 36 bakan olduğunu ancak bunu daha sonra 25'e indirdiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bunu gerektirdiğini söyledi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak "Diyor ki '50 tane yardımcı atarsın.' 100 tane, 150 tane, çıktın, çıktın, çıktın bin 500. Ayıptır. Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) Genel Müdürlüğünü yaptın." diye konuştu.



Genç kuşağın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemi bilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Diyor ki 'Ben olmasam ne anlatacaklar? Sen olmasan CHP rahatlar, ülke rahatlar. Ama senin ne olduğunu millete anlatalım ki millet 16 Nisan'da sandığa giderken oy zayiatı olmasın. Bunun için anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hayatını kaybeden gazeteci Savaş Ay tarafından yapılan ve hastanelerin durumunun anlatıldığı programlardan bazı bölümleri vatandaşlara izlettiren Erdoğan, "Her taraf kan revan içinde. Çarşaflar kanlı, rezillik. Ey Kılıçdaroğlu, senin gidecek yerin bile yok." dedi.



AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Erdoğan, şehir hastanelerinin açılışlarını yaptıklarını hatırlattı. Erdoğan, İzmir dahil bütün büyükşehirlerde şehir hastaneleri açılacağını kaydetti.



"Çekişmeler yaşanmasın istiyoruz"



Erdoğan, cumhurbaşkanı-başbakan çekişmesinin her dönem olduğu gibi kendi dönemlerinde de yaşandığına dikkati çekerek "İnşallah istikrar ve güvenin egemen olabilmesi için 16 Nisan'da 'evet' ile sandıkların patlaması lazım." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi bu çekişmeler yaşanmasın istiyoruz, bunlardan kurtulalım istiyoruz. İşte, onun için de bu adımı atıyoruz. Hatırlayın, Demirel'in, Özal'ın başbakanlıkları, cumhurbaşkanlığı döneminde aynı şeyler yaşanmıştı. Sürekli sorun çıkartan, yağ yakan, ateşleme yapmayan, aksıran, tıksıran bir motora sahip arabayla yolunuza devam etmek ister misiniz? İlk fırsatta bu motoru yenilemenin bir yoluna bakarsınız değil mi? Peki, arabasına kıyamayanların ülkelerine kıyması düşünülebilir mi? Türkiye'nin göz göre göre sürekli arıza veren bu yönetim sistemiyle devam etmesini istemek, vatanseverlik olamaz.



Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyet ettiği gibi cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak istiyorsak, bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız."



(Sürecek)