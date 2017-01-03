Izmir - Boya Tamirhanesinde Yangın 1 Ölü

Boya tamirhanesinde yangın 1 ölü



İZMİR'in Bornova İlçesi'nde bir otomobil boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında işyerinde yatıp kalktığı öğrenilen 25 yaşındaki Salih Uslu hayatını kaybederken, iş yerinde maddi hasar oluştu.



Kazımdirik Mahallesi 411 Sokak'ta bulunan otomobil boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Müdahale sonrası içeride bulunan bir otomobil çıkarıldıktan sonra işyerinde yapılan incelemelerde, tamirhanede çalışan ve kalacak yeri olmadığı için burada yatıp kalkan Salih Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.