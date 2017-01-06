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Izmir Bombalı Saldırıda Şehit Olan Polis Fethi Sekin Ile Zabıt Katibi Musa Can Için Izmir...
Izmir Bombalı Saldırıda Şehit Olan Polis Fethi Sekin Ile Zabıt Katibi Musa Can Için Izmir...
6 Ocak 2017 Cuma 11:24
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
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[9135227] DHA
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Polis
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Şehit
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bombalı saldırı
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