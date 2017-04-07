Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, İzmir Bölgesi Enerji Forumu'nda iletim ve dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesine ilişkin konuların tartışılacağını söyledi.



EMO İzmir Şubesi tarafından İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen "İzmir Bölgesi Enerji Forumu" başladı.



Forumun açılışında konuşan EMO İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, dördüncüsünü gerçekleştirdikleri forumda enerji politikalarının bölgeye yansımalarını ele alacaklarını belirtti.



Ulutaş, iletim ve dağıtım şebekelerinin iyileştirilmesine ilişkin konuların masaya yatırılacağı forumda, bir sanayi kenti olan İzmir'de geliştirilecek çözüm önerileriyle Türkiye için bir yol haritası belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.