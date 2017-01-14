İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nde Oray Dönemi

İZMİR Beşiktaşlılar Derneği'nin olağan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Alp Oray, siyah-beyazlı derneğin yeni başkanı oldu.



Hilton Oteli'nde yapılan kongrede Serhat Kutlu'dan devraldığı başkanlık görevinde her zaman çıtayı yükseltmek için çalışacaklarını belirten Başkan Alp Oray, "Zor bir görevi üstlendim. Ama Beşiktaşlılar hiçbir zaman zorluklardan kaçmaz. Sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüp derneğin ve Beşiktaş'ın üye sayısını artıracağız. Gençlere Beşiktaş sevgisi aşılayacağız" dedi.



Genel kurulda tüzük değişikliğine gidilerek olağan kongrelerin süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülürken, aynı kişinin üst üste en fazla 2 dönem başkanlık yapmasına karar verildi. Başkan Alp Oray'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu; Özer Öztürk, İnan Esen, Erman Turan, Zafer Menteşeoğlu, Aslı Çiftçikara, Altuğ Tanrıöğen, Efe Girişken, Barış Çelik, Murat Ulusoy, Yüksel Paylanbaş, İnanç Dinsoy, Alper Okay, Cihan Yalın, Frederic Pagy, Tunç Onan, Andrew Simes.



- İzmir