İzmir Bb Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Kolokyumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Entegrasyon Merkezi için ihtiyaç duyduğu yeni hizmet binasının projesini elde etmek amacıyla mimari proje yarışması açılmasına karar vermiştir. Bu alan İzmir kent ulaşımının düğüm noktasında ve yeni kent merkezi sınırları içinde önemli bir aktarma noktasıdır.



Yarışmanın amacı ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarını, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümleri, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müellifleri saptamak, güzel sanatları teşvik etmek, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, yarışmacıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın yaratılmasını desteklemektir.



Planlanacak alanda esnek kullanıma uygun, çalışanların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği mola alanlarına sahip, iç sirkülasyonu iyi çözümlenmiş, halka açık alanların giriş çıkışları ile personel kullanımının birbirini zorlamadığı bir tasarım beklenmektedir.



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon



Saat: 14.00



Giriş ücretsizdir.



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: 0 232 293 38 18 - 19 - 20



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